Kosovska Mitrovica, ponovo kamenovan kombi sa Srbima

Grupa albanskih mladića je prošle noći kod škole u mestu Mađera kamenovala kombi koji je prevozio Srbe. Povređenih nije bilo, jer su putnici na vreme videli mladiće sa kamenicama, ali je u kombiju bilo dece koja su se uplašila, rekli su očevici televiziji Most. Prema njihovim rečima, ovo je za mesec dana deseti napad na Srbe koji od Suvog Dola putuju do severne Kosovske Mitrovice. Selo Suvi Do je multietničko selo i nalazi se na...