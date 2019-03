Stefanović: Sama sumnja razlog za izuzeće sudije Specijalnog suda

Nebojša Stefanović je rekao da je o toj večeri informisan preko medija i da nema više informacija i istakao da, ako je to tačno, onda je potpuno skandalozno da sudija sedi sa advokatima i ljudima koji su osumnjičeni u procesu koji taj sudija vodi. "Mislim da tu mora doći do izuzeća sudije, taj sudija ne sme da sudi samo zbog sumnje, jer skandalozno je da on sedi sa njima, a da mi verujemo da će doneti neku pravičnu odluku", rekao je...