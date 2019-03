Bijison: Ni sami niste svesni koliko značite svetu

"Ne zaboravimo šta svet duguje Srbji, moto je moje licne borbe. Nisam samo ja u pitanju. Ima Rusa, Engleza, Italijana, Francuza koji skreću pažnju na to koliko je Srbija u suštini važna zemlja čega možda Srbi sami nisu ni dovoljno svesni", rekao je Bijison za "Večernje novosti". On je ocenio da je bombardovanje 1999. godine bez dozvole UN, bilo s moralne tačke gledišta, izdaja prema Srbiji dodavši da je sve to moglo da prođe bez...