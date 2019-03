Milivojević: Krstajić je opet slagao, nisam završio sa reprezentacijom

Beta pre 23 minuta

Srpski fudbaler Luka Milivojević rekao je danas da želi da ponovo igra za reprezentaciju Srbije, ali da ne može dok je Mladen Krstajić selektor, jer je, kako je kazao, ponovo slagao."Rekao sam mu da kao čoveku mogu da mu oprostim. Ljudski je praštati. Ali, imao sam samo jedan zahtev. Nisam tražio javno izvinjenje kako se pričalo prethodnih dana, već sam samo tražio da demantuje laži koji je izneo o meni. Da javno opovrgne izmišljene optužbe iznete na moj račun. Dakle, ne da se izvini, već da javnosti, ljudima i navijačima reprezentacije kaže istinu. Ne treba meni izvinjenje, već da se čuje istina. Zna i on da su to bile optužbe bez bilo kakve realne podloge", rekao je Luka Milivojević za Mocartsport.Milivojević je naveo da nije želeo da nastavlja tu priču, ali da je morao da se oglasi povodom, kako je rekao, "novih laži" Krstajića na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi.Igrač engleskog Kristal Palasa je kazao da je Krstajić sa ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije bio nedavno u Londonu i da je tada rekao selektoru da "ne može da gura stvari pod tepih i pređe preko ozbiljnih optužbi iznete na njegov račun".Reč je o izjavi tadašnjeg pomoćnog trenera Milana Obradovića da Milivojević pravi puč u reprezentaciji, a Krstajić je stao iza toga.Potom je opisao kako je tekao razgovor sa Krstajićem u Londonu."Stalno je ponavljao da ne želi da priča o prošlosti, da treba da se okrenemo budućnosti, planovima u ovoj godini, kvalifikacijama... Slažem se da treba gledati u budućnost. Ali, tek kada se neke stvari raščiste i kada demantuje laži i pljuvanja po meni. Ja njega posle svega nikad nisam javno pljuvao, niti ga uzimao u usta", rekao je Milivojević.Po njegovim rečima, razgovor je završen tako što su se Krstajić i on dogovorili da selektor izađe u javnost i kaže da Milivojević neće igrati za reprezentaciju dok je on na klupi."I, šta se dešava? On opet izađe u javnost i slaže? Bez trunke stida je slagao kako sam je rekao da 'više neću igrati za reprezentaciju'. Zbog te nove laži sam morao da opet progorovim o ovoj temi. Ja s reprezentacijom Srbije nisam završio. Drugu zemlju, ni reprezentaciju nemam. Imam samo Srbiju, volim je i ponosan sam što sam Srbin. Ali, dok je on tu, ne mogu da pređem preko svega što je izrečeno i izmišljeno", kazao je Milivojević.„Hajde ovako da pogledamo. Zašto je onda došao u London? Ako sam ja takav kakvim su me on i njegovi saradnici predstavili javnosti, ako sam pučista, ako kvarim atmosferu... Zašto onda dolaziš u London i zoveš me opet da se vratim u ekipu? Šta će ti onda takav igrač? Zna da nema on meni šta da oprosti, već ja njemu. I zato je i došao u London. Koji je to moj greh? Taj što sam posle utakmice govorio strogo o fudbalu i fudbalskim stvarima? Svesni su svih laži koji su izgovorene i koje sada žele da gurnu pod tepih. Kada je shvatio da ja nisam spreman da pređem preko toga, izašao je u javnost i opet slagao? Pa ne može tako. Moraju ljudi da znaju istinu", dodao je.Kako je rekao Milivojević, u reprezentaciji Srbije nedostaju četvorica ili petorica fudbalera zbog ličnih interesa Krstjaića."Grehota je što se takvi ljudi pitaju u našoj reprezentaciji i u našem fudbalu. Greh je da on ne snosi nikakvu odgovornost za sve što radi i priča. I što ljudi koji su iznad njega to dopuštaju. Svi vide šta se radi u reprezentaciji i ne reaguju. Ljudi, imamo dobar tim, mogli bismo nešto da uradimo, velika je šteta šta se radi... Uspeh reprezentacije bi trebalo da bude jedini i isključivi interes svih nas. Ali, Krstajić gura neke lične interese i to mu se dopušta. Ti interesi nemaju nikave veze s opštim dobrom za reprezentaciju Srbije. Ima ljudi koji su iznad Krstajića i koji vide šta radi, ali ne preduzimaju ništa. Nisam u pitanju samo ja. Pa vidite li da reprezentaciji nedostaju četvorica-petorica igrača isključivo zbog ličnih interesa Mladena Krstajića", rekao je Milivojević.On je kazao da selektor nije svestan ili ga je briga utiska koji ostavlja u fudbalskoj javnosti i štete koju stvara reprezentaciji Srbije."Da li je on svestan izjava kojih daje i posledica koje one izazivaju? Zna li Krstajić težinu izgovorene reči s funckije selektora Srbije? Da li zna da se reči selektora Srbije prenose širom Evrope u sportskoj javnosti? Svi vide šta se radi, a nažalost, niko neće da reaguje. Dopušta mu se da radi to što radi. da laže i izmišlja. Da iz svojih inetersa zatvara vrata reprezentacije nekim igračima. Pitaju me ovde engleski novinari, ljudi u klubu, navijači šta on to priča... Čudom se čude, nikome ništa nije jasno. Dobio sam mnogo poruka iz Srbije, mnogo ljudi mi je pružilo podršku i hvala im na tome. Želim i ja da igram za Srbiju, ali ne mogu da pređem preko stvari kada te uvrede kao čoveka. Povredio je ne samo mene, već i moju porodicu, prijatelje", kazao je Milivojević.Istakao je da definitivno neće biti u reprezentaciji dok je Krstajić selektor."Kako da radimo i funkcionišemo ako nema poverenja i ako se izmišljaju lažne optužbe da se pokrije sopstveni neuspeh? Volim Srbiju i nadam se da ću u budućnosti opet igrati za nju. Tu stavljam tačku na ovu priču. Ako ne budem opet morao da reagujem u budućnosti...", zaključio je Milivojević.