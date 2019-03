Počinje festival "Teatar na raskršću" u Nišu

Na otvaranju biće premijerno izvedena predstava "Putujuće pozorište Šopalović", po tekstu Ljubomira Simovića, u režiji Tatjane Mandić Rigonat i produkciji niškog pozorišta. Do 19. marta u takmičarskom programu publika će imati priliku da pogleda osam predstava: "Kad bi Sombor bio Holivud" Narodnog pozorišta Sombor, "We are born naked and the rest is..." - koprodukcija MESS-a i Sarajevskog ratnog teatra, "Kapital" Kraljevskog pozorišta Zetski...