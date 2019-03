Drecun: Cilj Prištine da uspostavi kontrolu nad severom

On smatra da to ne može da se uradi bez proterivanja Srba sa KiM, jer narod to neće da prihvati, te je zbog toga pojačano prisustvo FIT jedinice (prištinska vojno - specijalna jedinica) u okolini Zubinog potoka, koje obavljaju pripreme i planiranja. Drecun za TV Pink dodao da je pojačano i interesovanje međunarodnog faktora na severu Kosmeta, te da se sve češće mogu videti patrole slovenačkog, britanskog i nemačkog KFOR-a koji sve češće...