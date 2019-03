Alegri: Šta bi još trebalo da uradim

Beta pre 8 sati

Trener Juventusa Masimilijano Alegri čestitao je svojim fudbalerima prolazak u četvrtfinale Lige šampiona i kritikovao one koji su sumnjali da crno-beli mogu da nadoknade dva gola zaostatka protiv Atletiko Madrida.Juventus se sinoć plasirao u četvrtfinale Lige šampiona, pošto je u Torinu pobedio Atletiko Madrid sa 3:0. Crno-beli su nadoknadili dva gola zaostatka iz prve utakmice osmine finala u Madridu."Nismo bili savršeni, ali ostali smo koncentrisani. Postojao je rizik da uđemo histerično u utakmicu, pošto se mnogo pričalo o našem zaostatku i mogućem povratku, ali imali smo 95 minuta da obavimo posao. Ekipa zaslužuje čestitke, obavila je veoma dobar posao", rekao je Alegri, preneli su italijanski mediji.Sva tri gola postigao je Kristijano Ronaldo."Bilo bi zaista čudno za Ronalda da završi sezonu u Ligi šampiona sa samo jednim golom... Bio je dobar, a momci su doprineli, uključujući i navijače koji su napravili divnu atmosferu. Priredili smo divno fudbalsko veče onima koji sa mnogo strasti prate sport u Italiji", dodao je Alegri.Pojedini mediji kritikovali su Alegrija i ekipu posle poraza u prvom meču u Madridu."Oni koji kritikuju nisu moj problem, to je njihov problem. Šta bi još trebalo da uradim? Za pet godina smo osvojili četiri i tri četvrtine skudeta, dva puta smo igrali u finalu Lige šampiona i četiri puta smo osvojili Kup. Šta još mogu da uradim? Njima je potrebno lečenje, ne meni. U svakom slučaju, kritika može da bude poučna, a meni je i zabavna", rekao je Alegri.Osminu finala Lige šampiona obeležili su preokreti, pre Juventusa, na taj način dalje su prošli Ajaks, Mančester junajted i Porto."Ovo je vrlo teško takmičenje i kada su dve ekipe na relativno sličnom nivou, te stvari se dogode", dodao je trener italijanskog šampiona.Upitan da li je njegova ekipa favorit za osvajanje Lige šampiona, posle eliminacije Real Madrida i Pari Sen Žermena, Alegri je odgovorio odrično."Ne, mi smo jedni od kandidata, a da smo ispali posle ovakve igre, ne bi imalo mnogo šta da se priča. Ako ne igraš u osmini finala, ne možeš da sanjaš o osvajanju Lige šampiona, a da bi to znao, nije ti potrebna diploma sa Harvarda. Ako prođeš grupnu fazu možeš da se nadaš, u suprotnom, moraš da se okreneš Ligi Evropa. Idemo korak po korak", naveo je Alegri.Alegri je imao mnogo problema sa sastavom, suspendovan je bio Aleks Sandro, a povređeni su Matija De Šiljo, Daglas Kosta, Sami Kedira, Andrea Barzalji i Huan Kuadrado.Emre Džan je sinoć mnogo pomogao u odbrani, a njegovu igru pohvalio je Alegri."Snažno se branio i pokazao dobar karakter. Mislim da je to najbolja utakmica Emrea Džana otkako je došao u Juventus. Dokazao se", rekao je Alegri.Žreb za četvrtfinale Lige šampiona biće održan u petak.Osim Juventusa u četvrtfinale su prošli Ajaks, Totenhem, Mančester junajted, Porto i Mančester siti.Večeras se igraju dva revanša osmine finala, Barselona-Lion i Bajern Minhen-Liverpul. U prvim mečevima nije bilo golova.