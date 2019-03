Danas: Babić i dalje direktor Koridora Srbije, iako je podneo ostavku

Beta pre 53 minuta

Iako je pre više od mesec i po dana vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Zoran Babić podneo ostavku, to još uvek nije zvanično evidentirano, piše list Danas u izdanju od srede.I na sajtu Agencije za privredne registre i na portalu preduzeće je navedeno da funkciju v. d. direktora on još uvek obavlja, a kada će se sa tog mesta povući ne zna se.Prema nezvaničnim saznanjima tog lista, pitanje njegove ostavke "prošlo je Skupštinu preduzeća", koju inače čini pet državnih predstavnika koje je imenovala Vlada.List nije iz kabineta premijerke, kao ni iz preduzeća Koridori Srbije, dobio odgovor zašto još uvek nije imenovan novi vršilac dužnosti i kada će.Babić je 1. februara, nekoliko dana posle stravične saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna žena, a izazvao je automobil u kome se on vozio, najavio da odnosi ostavku na funkciju direktora, podseća Danas.