Ronaldo: Zbog ovoga su me doveli u Juventus

Fudbaler Juventusa Kristijano Ronaldo rekao je da je letos doveden u klub kako bi pomogao u osvajanju Lige šampiona.Juventus se sinoć plasirao u četvrtfinale Lige šampiona, pošto je u Torinu pobedio Atletiko Madrid sa 3:0. Crno-beli su nadoknadili dva gola zaostatka iz prve utakmice osmine finala u Madridu.Sva tri gola sinoć je postigao Ronaldo."Zbog ovoga me je Juventus doveo, da pomognem da uradi stvari koje do sada nije radio. To je posebna noć, ne samo zbog golova, već za ceo tim. Ovakav mentalitet je potreban za osvajanje Lige šampiona. Uživali smo u magičnoj noći. Atletiko je težak protivnik, ali i mi smo jaki. Videćemo štaće se dogoditi", rekao je Ronaldo, preneli su britanski mediji.Ronaldo je prvi strelac Lige šampiona sa 124 gola, 18 više od drugoplasiranog Lionela Mesija iz Barselone.Portugalac je učestvovao u postizanju 76 golova u 77 utakmica u nokaut fazi najelitnijeg klupskog takmičenja, pošto je postigao 62 gola i imao 13 asistencija.On je prošlog leta za 100 miliona evra iz Real Madrida prešao u Juventus.