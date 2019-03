Dačić: Nema jedinstvenog apela sa zapada da se ukinu takse

Nema jedinstvenog apela međunarodne zajednice na Prištinu za ukidanje taksi na robu iz Srbije i zato one opstaju, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da SAD imaju interes da se takse ukinu, nastavi dijalog, jer žele za sebe politički plus. "Neke zemlje EU ne žele to i stalno pričaju Ramušu Haradinaju da ne ukida takse. Oni hoće da se dijalog nastavi i kad svi sednu za pregovarački sto, onda da se ukinu takse", rekao je Dačić...