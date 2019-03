Danas oblačno vreme, do 12 stepeni

Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do četiri, najviša dnevna od šest do 12 stepeni Celzijusa. Duvaće slab i umeren vetar, pre podne i uveče jugoistočni, sredinom dana severozapadni. Posle podne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima se očekuje postepeno razvedravanje. U Beogradu će preovladavati oblačno, uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, pre podne i uveče jugoistočni, sredinom dana severozapadni. Posle podne...