Vremenska prognoza: U četvrtak oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg

U Srbiji će u četvrtak preovladavati oblačno vreme, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do četiri, najviša dnevna od šest do 12 stepeni Celzijusa. Duvaće slab i umeren vetar, pre podne i uveče jugoistočni, sredinom dana severozapadni. Posle podne na severu, do kraja dana i u ostalim...