Ubijen mafijaški bos "Frenki Boj"

U Kalija (53) je ispaljeno najmanje šest hitaca, nakon čega je napadač vozilom pregazio mafijaša, prenela je agencija Rojters. Porodica Gambino jedna je od pet glavnih italijansko-američkih mafijaških porodica u Njujorku. Motiv ubistva nije, zasad, poznat, a istraga je u toku. NY mob hit: Gambino boss “Franky Boy”Cali was low key and old school, and taken out the old school gangland way-Staten Island hitman pulls up in a car and fires...