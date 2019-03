Specijalni tužilac: Izjave o ubistvu Ivanovića političke, nema dokaza za podizanje optužnice

Beta pre 1 sat

Specijalni tužilac Kosova Sulj Hodža izjavio je danas da još nema dokaza za podizanje optužnice u slučaju ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, i da su optužbe koje razmenjuju pojedini zvaničnici Prištine i Beograda o nalogodavcima i izvršiocima tog zločina "političke izjave"."Reč je o političkim izjavama, ja takve podatke nemam", rekao je Hodža za KoSSev i pozvao sve da mu dostave ukoliko imaju saznanja o ubistvu Ivanovića, ističući da se trenutno postupak vodi protiv četiri osobe od kojih su dve u pritvoru a dve na slobodi i da još nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice.Kako navodi Kossev, razgovor sa specijalnim tužiocem Kosova vođen je pre nego što je on čuo izjavu kosovskog ministra pravde Abeljarda Tahirija da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "amnestirao" glavnog osumnjičenog Milana Radoičića, i da između njih dvojice "postoje odnosi nalogodavca i izvršioca"."Nemam takve podatke, nemam podatke koji su odlučujući. Tužilaštvo je otvoreno za sve. Ako oni imaju konkretna saznanja ja ih pozivam, kao i sve one koji imaju saznanja, da kontaktiraju tužilaštvo i mene kao nadležnog tužioca za ovaj slučaj", rekao je Hodža komentarišući ranije izjave zvaničnika Prištine i Beograda o istrazi i odgovornosti za ubistvo Ivanovića.Kako piše Kossev, na dodatno pitanje da ipak prokomentariše konkretne optužbe koje stižu pre svega iz Prištine, a potom i reakcije iz Beograda, Sulj Hodža rekao je da su to "političke izjave" i da se "ne bavi time".Kosovski predsednik Hašim Tači gostujući u emisiji "Zona B" na televiziji Kljan Kosova rekao je sinoć da "iza ubistva bivšeg srpskog lidera Olivera Ivanovića stoji šef mafije na severu Milan Radoičić" i da "svi pravci istrage vode ka tome da je "trenutna vlast u Beogradu naručila ubistvo Ivanovića", preneo je Kossev.Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najavio je da će "istražni organi uskoro biti u prilici da pruže više podataka o ovom slučaju". "Sve smo sigurniji da (predsednik Kosova Hašim) Tači, (predsednik Skupštine Kosova Kadri) Veselji i kosovska vlast stoje direktno iza ubistva Olivera Ivanovića", dodao je Đurić.