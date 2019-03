Tači: Iza ubistva Ivanovića stoji Milan Radojičić, Đurić: Ne nego Tači i Veselji

"Sve indicije kosovskih bezbednosnih organa vode do organizatora atentata na Olivera Ivanovića", rekao je Tači u Debatnoj zoni, izveštava Gazeta Metro. Prema njegovim rečima, za Kosovo je ključno da se Ivanovićevo ubistvo rasvetli. "Za državu Kosovo je od vitalne važnosti da se to ubistvo rasvetli, a sve ukazuje i tragovi vode do aktuelne vlasti u Beogradu i činjenice da je naredila Ivanovićevo ubistvo. Ceo svet treba da zna tu činjenicu",...