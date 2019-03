Sredinom dana postepeno razvedravanje prvo na jugozapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od jedan do devet, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne povremeno sa slabom kišom. Posle podne i uveče...