Vučić: Kinezi ulažu do dve milijarde, RTB motor razvoja istoka Srbije

On je rekao i da očekuje, u narednih nekoliko godina, ulaganje od dve milijarde evra. Time će se, rekao je on, šestostruko povećati proizvodnja u narednih šest godina, a najveći deo tog novca biće namenjen upravo za RTB Bor. "Očekujemo da za šest godina proizvodnja bude veća - trostruko ovde u (RTB) Boru i još 80.000 tona bude proizvodeno u 'Timoku' (Čukaru Peki). To je dakle petostruko ili šestruko veća proizvodanja nego što smo imali...