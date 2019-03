Košarkaši Srbije na SP protiv Italije, Filipina i Angole

Beta pre 1 sat

Košarkaška reprezentacija Srbije igraće u Grupi D na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u Kini zajedno sa Italijom, Filipinima i Angolom, određeno je danas žrebom u Šenženu.Svetsko prvenstvo, koje će se igrati u osam kineskih gradova, održaće se od 31. avgusta do 15. septembra.Posle prve runde, po dve selekcije idu dalje i formiraju četiri nove grupe. Bodovi iz prve runde se prenose, a posle dva nova kola po dve selekcije igraju četvrtfinale.Slede eliminacione runde, sve do borbi za medalje koje su zakazane za 15. septembar.Svetsko prvenstvo daje sedam učesnika Olimpijskih igara - po dve najbolje selekcije iz Amerike i Evrope i po jednu iz Afrike, Azije i Okeanije.Titulu sa prethodnog Svetskog prvenstva iz Španije brani reprezentacija SAD.Grupe na Mundobasketu u Kini:Grupa A: Obala Slonovače, Poljska, Venecuela, KinaGrupa B: Rusija, Argentina, Koreja, NigerijaGrupa C: Španija, Iran, Portoriko, TunisGrupa D: Angola, Filipini, Italija, SRBIJAGrupa E: Turska, Češka, SAD, JapanGrupa F: Grčka, Novi Zeland, Brazil, Crna GoraGrupa G: Dominikanska Republika, Francuska, Nemačka, JordanGrupa H: Kanada, Senegal, Litvanija, Australija