Vučić: Istraga o ubistvu Ivanovića spora ali napreduje, neko dojavljuje Prištini naša saznanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je istraga Srbije o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića veoma spora, ali da napreduje, te da očigledno neko to dojavljuje Prištini pa je panika kod Albanaca još veća.Vučić je novinarima u selu Rogljevo u obilasku Borskog okruga u kampanji "budućnost Srbije" kazao da je spreman da stane pred "svaki istražni organ" Srbije i da mu je užasna priča prištinskih vlasti da je umešan u to ubistvo."Sram vas bilo lažovi jedni jadni. Svakog ubicu bih smestio iza rešetaka da nikad ne izađe. Ti ljudi valjda polaze od sebe, znaju za šta su oni sposobni pa zamišljaju da mogu i drugi to da rade", rekao je Vučić.On je dodao da iste optužbe čuje i od pojedinih političara iz Srbije, a da je on bio mnogo bliži sa Ivanovićem nego "oni koji ga danas brane", o čemu kako je rekao mogu da posvedoče pojedini članovi njegove porodice."Nemaju dokaze, znaju oni ko nije počinio, ako ne znaju baš do kraja ko je učestvovao u tome (ubistvu Ivanovića)", kazao je Vučić i dodao da će u narednom periodu moći da kaže i ime počinioca."Već sada imamo određene sumnje samo tražimo određene potvrde. Imamo mnoga saznanja dobijena na čudan način, posrednim putem jer nismo imali pravo na vršenje uviđaja, njihov tužilac iz Prištine pokazao je neku vrstu profesionalnosti u odnosu na ove njihove koji su mislili da ću da se uplašim", rekao je on.Vučić je rekao da ga prištinske vlasti doživljavaju kao "najtežeg neprijatelja nezavisnog Kosova"."Ne dozvoljavam da Srbija bude ni mala ni slaba i nikada neću dozvoliti da je neko ponižava", poručio je Vučić.Ako KFOR ne bude radio svoj posao, ima ko da štiti Srbe na KosovuPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom 15. godišnjice pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji 17. marta, da ukoliko KFOR ne bude radio svoj posao, "ima ko" da zaštiti srpsku zajednicu na tom prostoru.On je tokom obilaska Borskog okruga u okviru nastavka kampanje "Budućnost Srbije" rekao da Srbija ima "pristojnu" saradnju sa misijom KFOR."Posle hapšenja Marka Đurića i upada na Gazivode, naše poverenje u KFOR je manje ali komunikaciju održavamo. Verujemo da su tu da bi zaštitili srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, a ako ne budu radili svoj posao, ima ko hoće", rekao je Vučić u Rogljevu kod Negotina gde je obišao vinske podrume.Izražavajući saučešće rukovodstvu i građanima Novog Zelanda i muslimanima širom sveta povodom terorističkog napada na dve džamije u toj zemlji u kojima je ubijeno 49 osoba, Vučić je ocenio da je to "jeziv čin ludaka, psihopate" ali i dodao da neki mediji za ubistva koje je počinio čovek koji nema nikakve veze sa regionom Srbije i Balkana, govore da je "motivisan srpskim zločinima"."Car Lazar i Miloš Obilić nikakve zločine nisu činili već su štitili hrišćansku Evropu a onda su mediji u regionu ali i neki kod nas našli da zbog nečijeg muzičkog ukusa Srbija treba da bude optužena. Nikada Srbija neće biti dovoljno mala i unižena da bi oni bili zadovoljni", rekao je Vučić.