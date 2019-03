Sunčano, temperatura iznad proseka

Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura kretaće se od tri do deset stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Jutarnja temperatura biće oko deset stepeni, a najviša dnevna 24 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren, južni. U Srbiji će u ponedeljak biti toplo i u većem delu pretežno sunčano, samo će u...