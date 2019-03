On je to učinio pošto su se razišli građani koji su se okupili u nedelju oko podneva, uoči njegovog obraćanja javnosti. Građani su se uputili ka stanici policije u Bulevaru despota Stefana u Beogradu, kako bi tražili puštanje na slobodu jednog privedenog mladića. Ispred Predsedništva je u tim trenucima ostalo nekoliko desetina demonstranata koji su uputili pogrdne reči Vučiću, na šta je on odgovorio sa "nema ništa od toga" i "sve najbolje...