Vučić: Nećemo dozvoliti nasilje, oni koji krše zakon će odgovarati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da Srbija neće dozvoliti da se nasiljem bilo ko ugrožava i poručio da će svi koji krše zakon biti procesuirani.

Vučić je povodom sinoćnjeg upada u zgradu RTS-a i protesta koji se održava ispred zgrade Predsedništva dok on govorio, kazao da Srbija dozvoljava proteste sve dok ne dođe do nasilja.

On je rekao da niko nikada nije u ovakvim uslovima održao konferenciju za novinare, ali da je on želeo da pokaže da "strah ne sme da postoji od huligana batinaša i fašiste Boška Obradovića i tajkunskih lidera Dragana Đilasa i Vuka Jeremića".

"Mislili su da neću smeti da dođem ovde. Ja nemam strah. Mogu da izgubim samo život. Nastaviću da se borim sa Srbiju, od toga nema ništa preče", rekao je Vučić.

On je istakao da je dobio informaciju na Srbi sa Kosova žele da dođu u Beograd da ga zaštite, ali da im on poručuje da za to nema potrebe.

Naveo je da njega u Predsedništvu Srbije ne čuvaju policajci već obezbeđenje, pripadnici specijalne jedinice Kobre.

Vučić je istakao da mu ne treba podrška zapadnih zemalja, već samo podrška građana Srbije."Srbija je demokratska zemlja u kojoj nema potrebe da me brani bilo ko. Srbija nikada neće biti fašititička zemlja", rekao je Vučić i poručio građanima da ne treba da strahuju od nasilja na protestima jer će biti zaštićeni.Dodao je da je njegov posao da Srbiju "brani, štiti i odbrani od batinaša i tajkuna"."Šta god da se dešava Srbija će sačuvati stabilnost", rekao je VučićOn je kazao da je spreman da sa svima razgovara, ali ne sa Đilasom i Jeremićem, a sa Obradovićem samo ako ponovo njegova stranka bude izabrana u parlament.Vučić je kazao da će možda ponovo odrediti dan kada će primati građane.