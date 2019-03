Vučić napustio Predsedništvo, roditelji uhapšenih pušteni u policijsku stanicu (UŽIVO)

Policija je nešto posle 16.30 pustila da uđu u policijsku stanicu roditelje uhapšenih M.S. i N.D. Lider Dveri Boško Obradović rekao da je da su oni pušteni kroz policijski kordon da razgovaraju sa predstavnicima policije i da vide decu. Obradović je rekao da je uhapšeno deset osoba starosti od 18 do 28 godina. On je ponovio da policija treba da uhapsi lidere Saveza za Srbiju, a da decu pusti. Obradović je rekao i da ima informacije da...