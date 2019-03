Vučić: Nećemo dozvoliti nasilje, oni koji krše zakon će odgovarati

Vučić je povodom sinoćnjeg upada u zgradu RTS-a i protesta koji se održava ispred zgrade Predsedništva dok on govori, kazao da Srbija dozvoljava proteste sve dok ne dođe do nasilja. On je rekao da niko nikada nije u ovakvim uslovima održao konferenciju za novinare, ali da je on želeo da pokaže da „strah ne sme da postoji od huligana batinaša i fašiste Boška Obradovića i tajkunskih lidera Dragana Đilasa i Vuka Jeremića“. „Mislili su da neću...