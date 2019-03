Dačić: Svet nas nikad nije ni pitao šta mi želimo u pregovorima sa Prištinom

Razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice o tome šta bi Srbija želela kao konačan ishod u pregovorima s Prištine nikad nije bilo, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. "Nije se došlo do tih tema. Kad god se otvarala neka mogućnost za polazak ka kompromisu, uvek su se desili neki incidenti. Nisu to samo sumnje, postoje i tvrdnje da neke evropske zemlje ne žele da se ovo brzo završi", rekao je Dačić za Politiku. On navodi...