Sutra toplo i pretežno sunčano

Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno i jak, južni i jugozapadni, na severu i zapadu u pojačanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od dva do 11, a najviša od 14 na severozapadu do 24 stepena Celzijusa na jugoistoku. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći predviđa se naoblačenje sa slabom kišom. Vetar će biti slab do umeren južnih pravaca, uveče u pojačanju i skretanju...