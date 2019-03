Dačić: Nas nikad nisu pitali šta želimo s Kosovom

"Nije se došlo do tih tema. Kad god se otvarala neka mogućnost za polazak ka kompromisu, uvek su se desili neki incidenti. Nisu to samo sumnje, postoje i tvrdnje da neke evropske zemlje ne žele da se ovo brzo završi", rekao je Dačić za današnju "Politiku". On navodi da Britanija i Nemačka nisu za podelu, a da se Britanci pravdaju da ne podržavaju Ramuša Haradinaja i da su protiv takse. "Imate i nemačku poziciju gde oni kažu da nisu za to da...