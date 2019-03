Sjajni Tim srušio Federera za pehar u Indijan Velsu!

Bio je to odličan meč koji je trajao 123 minuta i u kojem je teniser iz Vijener Nojštata konačno uspeo da dotakne zvezde, bilo je to njegovo treće masters finale i prva titula. Tim, kojem je ovo 12. trofej u karijeri, svakako najveći, sprečio je Federera da postane rekorder Indijan Velsa sa šest titula. Bio je to drugi uzastopni poraz Švajcarca na ovom turniru, pošto je prošle sezone izgubio u meču za titulu od Huana Martina del Potra, a...