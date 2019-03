Brnabić: Ko su oni da bilo kome daju rokove

Beta pre 10 sati

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija demokratska država i da je stvar tužilaštva i pravosuđa da li će biti pušteni ljudi uhapšeni na demonstracijama proteklog vikenda."Kako mogu da budu pušteni ti ljudi? Kakvu bi mi poruku poslali kada bi iz pritvora bio pušten neko ko je počinio krivično delo? Čovek je ušao sa motornom testerom u RTS. Pa jel vi mislite da to nije krivično delo?", rekla je Brnabić za Televiziju Prva.Ona je upitala ko su predstavnici opozicije da daju bilo kakve rokove državi (da pusti uhapšene)."Ne postoje neki rokovi koje može da da neki fašista. Ko si ti da daješ rokove? Da bi ti davao rokove, moraš da imaš podršku naroda", rekla je ona.Predstavnici opozicije juče su dali rok vlastima da danas do 15 časova puste na slobodu uhapšene prilikom upada na RTS u subotu uveče.Vlast nije uzdrmana, Obradović sprečava građane da protestuju mirnoPremijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da protesti održani proteklog vikenda u Beogradu nisu uzdrmali vlast i optužila lidera Dveri Boška Obradovića da je preuzeo te demonstracije i tako svim ostalim građanima uskratio demokratsko pravo da protestuju mirno."Režim ni u jednom trenutku nije uzdrman. Ne postoji nikakva nervoza. To je bila manjina okupljena oko Boška Obradovića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Videli smo da je te proteste preuzeo Obradović. Tako je manjina svim ostalim građanima uskratila demokratsko pravo da protestuju mirno", rekla je premijerka za Televiziju Prva.Ona je navela da im pravo na mirno okupljanje garantuje vlast i da je predsednik Aleksandar Vučić "milion puta" govorio da imaju to pravo."Ti protesti su već nedeljama dozvoljeni, nije bilo policije, sve je bilo bez nasilja i u redu. Obezbedićemo da ljudi koji to žele protestuju mirno. A Obradović ne želi da im dozvoli da protestuju mirno", rekla je ona i optužila lidera Dveri da je fašista sa kojim nikada neće razgovarati.Premijerka je navela da ne postoji nikakva opasnost po građane i institucije jer kakva bi Srbija bila država kada bi "nasilna manjina" mogla da utiče na vlast i poredak.Prema njenim rečima, Srbija se već nekoliko godina kreće u dobrom smeru i niko nije mogao da očekuje da će neko u 2019. godini pokušati nasilno da upadne na Radio-televiziju Srbije."Ovo nisu 1990-e i niko ne može to da simulira. U jednoj civilizovanoj zemlji, koja ima demokratsku vlast koja se potvrduje ne izborima niko nije očekivao ovakav vandalski čin", rekla je ona i dodala da ni britanska Vlada ne bi postavila policiju ispred Bi-bi-sija (BBC) jer ne bi očekivala da "neće biti pređena ta civilizacijska norma".Brnabić je ocenila da je policija iskazala "ogromnu trpeljivost" prilikom protesta i zahvalila im na tome, kao i radnicima RTS-a.Ona je kritikovala jedan deo medija zbog načina na koji su izveštavali sa demonstracija i ocenila da su oni to činili tako da su "pumpali agresiju".Premijerka je navela da su svojevremeno, prošle godine, novinari N1 kritikovali Vučića zbog toga što je on verbalno kritikovao rad RTS-a a da sada "ćute na upad u RTS" i navela da je to licemerno.Govoreći o mogućnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, Ana Brnabić je rekla da u ovom trenutku za tako nešta nema potrebe ali da su i ona i Vlada Srbije uvek spremni da se ispita na čijoj je strani većina građana.