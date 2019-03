Vučić: Opozicija napravila katastrofalnu grešku neredima na protestima

Beta pre 6 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je opozicija napravila katastrofalnu grešku neredima na protestima, za koje je rekao da su posledica besa, frustracije, nemoći i nedostatka političkog programa.Vučić je novinarima u hotelu Metropol rekao da je na vlast došao legitimno, da mu je volja naroda dala legitimitet."Na vlast se dolazi izborima, demokratskim putem, a ne time što ćete da unosite testere i upadate nekome u prostorije", rekao je on.Prema njegovim rečima, na protestu je bilo 687 ljudi, što nije beznačajan broj i dodao da je to za poštovanje i da sa njima treba da se razgovara."Hvala im (opoziciji) na tome što vole da viču, da se služe nasiljem, vidim da narod to ne podržava", kazao je Vučić.Vučić je rekao da ne beži od opozicije, jer je njemu, kako je kazao, savest čista, jer za razliku od njih nije ukrao ništa i nije fašista."Mi smatramo da je važno da se dijalog odigrava u parlamentu, za tu vrstu razgovora smo uvek spremni", kazao je Vučić.On je dodao da nemiri na protestima u subotu, 16. marta nisu pitanje za strane službe, već za domaće.Neće biti nasilja - ako bude biće kažnjenoPredsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas, povodom opozicionih demonstracija, da ne očekuje da će doći do nasilja ali da će ono svakako biti kažnjeno ukoliko se dogodi."Ne očekujem da se nasilje dogodi, ali ako se dogodi ono neće biti nekažnjeno", rekao je Vučić novinarima u Beogradu i dodao da je pitanje da li u tim događajima ima elemenata krivičnog dela nešto na šta treba da odgovori tužilaštvo i da on time neće da se bavi.On je rekao da samo želi da se bavi svojim poslom jer je nedelja pred nama veoma važna, s obzirom će imati značajne razgovore sa investitorima, da će u nedelju 24. marta biti obeležena 20. godišnjica NATO agresije a da će vojna parada biti održana na Dan pobede - 9. maja."Gledao sam to dva dana i pozivao ih da se ne iživljavaju nad novinarkama u desku RTS-a, već da uđu kod mene. Ali nisu. Tako da, kako bih vam rekao, ne mogu više... Imam mnogo posla i hoću time da se bavim. Svako da radi svoj posao, samo da ne bude nasilja. Ko ga počini - odgovaraće", rekao je on.Vučić je ocenio da će događaji u Beogradu uticati na turizam i investicije i mnoge druge stvari ali da su predstavnici opozicije i do sada radili "mnogo gore stvari".Bombardovanjem promenjen suveren na Kosovu, ali ne i rešenjePredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine promenjen suveren na Kosovu i Metohiji, ali da nisu obezbeđeni mir i demokratski sistem na tom prostoru.Vučić je na otvaranju Međunarodne konferencije "20 godina nakon bombardovanja Jugoslavije – lekcije za evropsku bezbednost u 21. veku" kazao da je ponosan što Srbija može da govori o tom događaju."Pre pet godina sopstvene senke smo se plašili, pa smo ćitali. Danas možemo otvoreno o tome da govorimo, ne sa mržnjom ili željom da uzvratimo", rekao je on.Prema njegovim rečima, bitno je da to bombardovanje osudimo, te da smatra da je to bila nepravda i da o tom događaju ne može da govori bez emocija koje nikada neće moći da potisne."Moramo hladne glave da analiziramo šta nam se dogodilo 1999. da bismo izbegli da nam se to ponovi i očuvali svoju slobodu, suverenitet, neutralnost i vojnu nezavisnost", kazao je Vučić.On je ocenio da je bombardovanje pokazalo da nasilje može da donese samo trenutnu pobedu, kojom je promenjena vlast na Kosovu, ali da nisu obezbeđeni mir i demokratija na tom prostoru."Promenjen je suveren, stvarnu vlast drži u NATO sili koja obezbeđuje da Albanci upravljaju administrativno Kosovom, a nije pronađena suština sužuvota i demokratski sistem", kazao je on.Vučić je ocenio da je Kosovo "svojevrsni geto za Srbe i Albance koji sada mogu da se mrze ali uz pojačan nadzor"."To nije rešenje, nego odlaganje rešenja, trenutna pobeda koja ni Srbima ni Albancijma ne obezbeđuje mir. Ako Srbi i Albanci ne budu svsni da je reč o njihovom problemu i da moraju da budu odgovorni i sposobni da ga samo rešavaju", rekao je on.Dodao je da Srbi i Albanci moraju postati svesni da im nije potrebno ničije tutorstvo, već da su dovoljno spremni da sami pronađu rešenje za svoje sukobe."Mi danas nemamo takvu situaciju, zahteva od Srbije da prihvati u potpunosti rezultate agresije iz 1999. štio Srbija neće i ne može da učini, jer je to nešto što je neprihvatljivo i što bi pregazilo naš nacionalni ponos i dostojanstvo", rekao je on.Kazao je i da Srbija ne želi da uđe u NATO, jer želi da čuva svoju slobodu svojom vojskom."Verujemo u snagu srpske armije i mnogo toga teškog smo preživeli pre 20 godina da bismo zaboravili. Naša je obaveza da oprostimo, ali ne smemo da zaboravimo", rekao je Vučić.On je ocenio da Srbija ničim nije zaslužila NATO agresiju za koju je rekao da je bila protivpravni akt protiv međunarodnog poretka."Izgubili smo mnogo ljudi civila, vojnika i dece, mnogo mostova i pruge i puteve koje ni dan danas nismo obnovili. U budućnosti neće biti mesta za našu osvetu već da čuvamo mir", rekao je on.