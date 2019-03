Završen skup, učenici poručili da će doći u još većem broju ukoliko Cvejić ne bude ...

Beta pre 27 minuta

Protestni skup učenika Filološke gimnazije u Beogradu ispred policijske stanice u Bulevaru despota Stefana završen je nakon 16 časova, a učenici koji su protestovali dali su rok od 48 sati da Pavle Cvejić bude oslobođen i njegov dosije izbrisan i da ukoliko to ne bude učinjeno da će oni "doći u još većem broju".Okupljeni učenici su ispred policijske stanice poručili da ukoliko za 48 sati Cvejić ne bude pušten da će se ponovnom protestu "pridružiti svi đaci svih škola u Beogradu".Oni su naveli da "političko opredeljenje ne sme da utiče na obrazovanje" i da je Cvejić uhapšen zbog "svog političkog opredeljenja i građanskog prava da protestuje", kao i da će "svakog dana naći način da se sa njim solidarišu".Učenički protest podrške počeo je danas okupljanjem više od stotinu učenika i profesora ispred Filološke gimnazije.Oni su peške kroz centar grada krenuli ka zgradi u bulevaru Despota Stefana, gde je pred policijskom stanicom bio postavljen kordon.Učenici su istakli da su došli zato što je njihov drug bespravno uhapšen jer je učestvovao u protestima i osuđen po kratkom postupku na 30 dana u Padinskoj skeli.Oni su naveli da nisu došli zbog vlasti, opozicije, ili protesta Jedan od pet miliona, već da pruže podršku, solidarišu se sa uhapšenim školskim drugom, kome je, kako su rekli, oduzeto pravo da normalno završi četvrtu godinu, pravo na obrazovanje i normalan život.Među okupljenima bili su predsednik opštine Stari grad Marko Bastać i predstavnici Demokratske stranke Maja Videnović, Balša Božović, Goran Ćirić, Nada Kolundžija i organizatori protesta "Jedan od pet miliona", kao i predstavnici incijative Ne davimo Beograd.Poslanik Balša Božović je na početku skupa novinarima rekao da je to "montirani politički proces i da je to zastrašivanje dece"."Poruka koju režim šalje mladima da ostanu nemi i gluvi nad nepravdom i uskraćivanjem prava na budućnost koju imaju njihovi vršnjaci u zemljama u kojima su sloboda i demokratija neprikosnovene", rekao je Božović i dodao da je "vlast ovim hapšenjem demontirala bezrazložnu silu i nepravdu".Oni nose transparente "Pravda za Pavla", "Nije srpski ćutati na krivdu", "Evo zašto mladi odlaze" i "Zašto nam hapsite drugove".Protestni skup je održan zbog hapšenja osamnaestogodišnjeg Pavla Cvejića koji je osuđen na 30 dana zatvora zbog upada u zgradu Radio-televizije Srbije na protestu "Jedan od pet miliona" u Beogradu.Na okupljanju ispred Filološke gimnazije dvojica učenika pokušala su da isprovociraju skup noseći transparente "Dole opozicija" i "Pravda za Pavla, 30 dana je premalo", a kazali su da je to protest opozicije, a ne učenika.