Danas toplo i pretežno sunčano, uveče moguća kiša

U Srbiji će danas biti toplo i u većem delu zemlje pretežno sunčano. Po podne i uveče na severu i zapadu doći će do postepenog naoblačenja, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša od 14 na severozapadu do 24 stepena Celzijusa na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći doći će...