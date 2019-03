Brnabić: Nisam videla da su protesti uzdrmali vlast

Nisam videla da je vlast uzdrmana i ne postoji nervoza. To je manjina okupljena oko Boška Obradovića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, rekla je premijerka na TV Prva povodom protesta dela opozicije proteklog vikenda. Navela je da je ta manjina svim ostalim građanima koji su učestvovali u protestima uskratila pravo da protestuju mirno, te da Obradović ne želi ljudima da dozvoli to demokratsko pravo. "To pravo im garantuje vlast....