"Na vlast se ne dolazi silom, možete jedino da me ubijete"

Vučić je, posle otvaranja 4. Beogradskog strateškog dijaloga "20 godina od bombardovanja Jugoslavije – pouke za evropsku bezbednost u 21. veku", podsetio da je on legalno i legitimno izabran. "Koji im je ovo put i Uskrs već, da oni misle da se sklanja neko silom. Možete jedino da me ubijete, jer sam ja legalno i legitimno izabran. Danas mi je legitimitet veći nego tada. Volja naroda je potrebna da se dođe na vlast", naglasio je on...