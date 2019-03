Oblačno, svežije, povremeno slaba kiša

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 C do 8 C, a najviša dnevna od 9 C na zapadu do 18 C na istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno oblačno, svežije, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 6 C, a najviša dnevna oko 11 C. Izgledi vremena za sedam dana - do 26. marta: U...