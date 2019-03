Dodik: Najveći gubitnici su organizatori protesta, smanjuju pregovaračku snagu Srbije

Beta pre 32 minuta

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da su oni koji su organizovali upad u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS) u Beogradu najveći gubitnici i da se protestima smanjuje pregovaračka snaga Srbije u dijalogu sa Prištinom.Dodik je za TV Pink rekao da su građanski protesti "vrsta pomodarstva u svetu" i da je on pre pet-šest godina bio izložen političkom protestu pa je u istom trenutku organizovao miting stranke čiji je lider."Srbija nije zabranjivala demokratski izraz koji se zove šetnja ma koliko je to bilo iritantno, ali bodriti ljude na upad u zgradu televizije je ozbiljna stvar", ocenio je on.Prema njegovim rečima, upad u zgradu RTS-a je neprihvatljiv i doneo je najveću štetu upravo organizatorima tih nereda."Ako upadate u takvu zgradu onda se tamo ostaje, oni očigledno nisu imali snagu da to učine", kazao je Dodik.Dodik je kazao da ne bi trebalo smanjivati pregovaračku snagu Srbije u dijalogu sa Prištinom organizovanjem protesta i dodao da su njega svetski zvaničnici na sastancima pitali zašto se ljudi okupljaju u Banjaluci na protestima "Pravda za Davida".Dodik je ocenio da u Republici Srpskoj (RS) nemaju poverenje u Haški sud, koji bi sutra trebalo da izrekne drugostepenu presudu njenom nekadašnjem predsedniku Radovanu Karadžiću, ali ipak on "negde veruje da je moguće da pobedi neka pravda"."Da li je Karadžić doneo neku odluku da se negde napadnu civili - nije", rekao je Dodik dodajući da optužba o komandnoj odgovornosti izgleda važi samo za Srbe.On je naveo da je "nepoverenje u haški sud" u Republici Srpskoj samo ojačano time što se čuje da su nestali, sklonjeni neki dokazi."Lično ne verujem u ispravnost tog suda, nije ispunio svoju misiju da svojim odlukama obezbedni osnovu za pomirenje", rekao je Dodik.Prema njegovim rečima, nemoguće je da je samo jedna strana kriva."Optuženo je političko i vojno rukovodstvo RS a ratni komandant Srebrenice Naser Orić, o čijim su zvestvima snimani filmovi, je oslobođen", rekao je Dodik.