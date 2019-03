Pet osoba u Padinskoj skeli, jedna novčano kažnjena zbog nereda na protestima

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da su oni kažnjeni zbog prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru koji je izvršen u grupi. „Za to su zaprećene kazne zatvora od 30 do 60 dana i 240 do 360 sati rada u javnom interesu“, kazao je Marinović. Prema njegovim rečima, ako predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatraži pomilovanje za uhapšene, oni će biti oslobođeni i smatraće se da nisu krivi. „Da li i kako teče ta procedura to ne znam, to zavisi...