Francuska spremna da uloži veto na zahtev VB za odlaganje Bregzita u slučaju da London ne ponudi ništa kao alternativu ili da su time ugrožavaju institucije EU. To je saopšteno iz kabineta predsednika Emanuela Makrona. "To je moguć scenario, ako se ne ispune uslovi za odlaganje Bregzita", rekao je francuski zvaničnik na pitanje o mogućem vetu Pariza. On je dodao da eventualno odlaganje Bregzita moraju da podrĹľe sve članice bloka, prenosi Rojters. Makronov savetnik je dodao da će Francuska razmatrati zahtev Britanije za odlaganje Bregzita...