Oblačno i suvo, do 16 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo, pre podne će biti više sunčanih intervala na jugu, a kasnije popodne na severu Srbije. Vetar će biti slab i umeren, na severu Vojvodine i planinama kratkotrajno jak, severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura kretaće se od dva do osam, a najviša od deset do 16 stepeni Celzijusovih. U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće oko šest, a...