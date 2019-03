Bruklin pobedio Sakramento, dobra partija Bjelice (VIDEO)

Beta pre 9 sati

Košarkaši Bruklina pobedili su noćas Sakramento sa 123:121 i prekinuli niz od četiri poraza u NBA ligi.Netse je predvodio D'Anđelo Rasel sa 44 poena, od kojih je 27 postigao u četvrtoj četvrtini. On je imao i 12 asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte.Bruklin je nadoknadio 28 poena zaostatka u drugom poluvremenu, a pobedio je košem Rondea Holisa Džefersona, osam desetinki pre kraja utakmice. On je meč završio sa 14 poena, a Džeret Alen postigao je 13 poena uz sedam skokova.U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Marvin Bagli sa 28 poena i sedam skokova, a De'Aron Foks dodao je 27 poena, devet asistencija i četiri skoka. Srpski košarkaš Nemanja Bjelica postigao je 14 poena, uz 10 skokova i tri asistencije, a Bogdan Bogdanović 10 poena.Košarkaši Golden Stejta pobedili su Minesotu sa 117:107 i vratili se na prvo mesto Zapadne konferencije. Aktuelne šampione predvodio je Stefen Kari sa 36 poena, od kojih je 22 postigao u trećoj četvrtini. Klej Tompson pobedi je doprineo sa 28 poena, Jonas Jerbeko sa 18, a Kevin Durent sa 17 poena i devet asistencija.Minesota je izgubila četvrtu uzastopnu utakmicu na domaćem terenu, a najefikasniji u toj ekipi bio je Karl Entoni Tauns sa 26 poena i 21 skokom. Endru Vigins postigao je 20 poena, uz osam skokova i šest asistencija.Golden Stejt je prvi u Zapadnoj konferenciji sa 48 pobeda i 22 poraza, dok je drugoplasirani Denver na skoru od 47/22.Hjuston je pobedio Atlantu sa 121:105 i ostvario treći uzastopni trijumf. Najbolji u pobedničkom timu bio je Džejms Harden sa 31 poenom i 10 asistencija, a Klint Kapela postigao je 26 poena uz 11 skokova. Kris Pol dodao je 13 poena, uz 11 asistencija i tri ukradene lopte.Roketsi su pobedili 12. put u poslednjih 13 utakmica, a imaju i 10 pobeda u poslednjih 13 mečeva na gostovanjima.Tre Jang bio je najefikasniji u poraženom timu sa 21 poenom i 12 asistencija, a Džon Kolins dodao je 20 poena i 10 skokova.Filadelfija je pobedila Šarlot sa 118:114 i vezala peti trijumf. Gostujući tim su do pobede predvodili Ben Simons sa 28 poena i Džej Džej Redik sa 27 poena, 10 skokova i osam asistencija. Džimi Batler dodao je 23 poena i devet asistencija, a Tobajas Haris 22 poena i 12 skokova za Filadelfiju, koja je ostala treća na Istoku.Srpski centar Boban Marjanović se nije uspisao među strelce, a imao je dva skoka i dve asistencije.Džeremi Lemb je sa 26 poena i 11 skokova bio najefikasniji u ekipi Šarlota, koja se udaljava od plasmana u plej-of.U ostalim utakmicama Los Anđeles Klipersi pobedili su Indijanu sa 115:109, a Milvoki je bio bolji od Los Anđeles Lejkersa sa 115:101 i ostvario 53. pobedu u ligi.