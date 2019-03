Đilas: Žandarmerija će postojati, ali bez onih koji tuku sopstveni narod dok mirno protestuje

Beta pre 37 minuta

Jedan od lidera Saveza za Srbiju (SzS) Dragan Đilas izjavio je danas da na nedavnoj konferenciji za medije nije tvrdio da Žandarmerija neće postojati, već da "takva jedinica u slobodnoj Srbiji neće moći da postoji"."Verujte mi da neće. Žandarmerija će naravno postojati, ali u njoj neće biti mesta za one koji tuku sopstveni narod koji mirno protestuje, što je zabeleženo na mnogobrojnim snimcima, kao i u izjavama pretučenih građana. Neće biti mesta za one koji, skrivajući se iza sindikata, sopstvene građane, studente i srednjoškolce, nazivaju 'ruljom', 'huliganima', 'dahijama i kabadahijama'", naveo je Đilas u pisanoj izjavi povodom navoda ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i predsednika sindikata Žandarmerije Dejana Brkovića, saopštila je danas Informativna služba SzS.Đilas je naveo da su se juče "huškajući pripadnike Žandarmerije" na njega oglasili ministar Stefanović, a potom i Brković tvrdeći da preti gašenjem jedinice zbog čega će više hiljada ljudi ostati bez posla."Uz ovu laž, Dejan Brković u maniru svojih šefova dodaje još laži poput one da su građani koje naziva ruljom, dahijama i kabadahijama, lomili sve što im je došlo pod ruku i, šikanirajući uplašene ljude, divljali kroz zgradu televizije. Izjava urednika RTS-a Zorana Stanojevića koji je bio u zgradi sve ove tvrdnje jasno demantuje", naveo je Đilas.

Đilas je naveo da njegova izjava na konferenciji za štampu nije bila da Žandarmerija neće postojati, već da u njoj neće biti mesta za one pripadnike koji su povezani sa kriminalom.



"Apsolutno sam svestan činjenice da su takvi u odnosu na više hiljada pripadnike žandarmerije manjina, ali su događaji u zgradi RTS-a još jednom pokazali da takvi postoje. Bez obzira na činjenicu da je većina policajaca prisutnih u zgradi profesionalno obavljala svoj posao, kao i na to da je komunikacija sa načelnikom beogradske policije, ali i sa komandirom žandarmerije bila korektna, veliki broj građana je pretučen što se vidi i na mnogobrojnim snimcima i u izjavama žrtava brutalnog prebijanja. O tome se govori i u saopštenju svih relevantnih organizacija koje se u Srbiji bave ljudskim pravima. Počinioci takvih nedela moraju da odgovaraju", napisao je Đilas u autorskom tekstu.



Đilas je naveo da očigledno ni Stefanović niti Brković nisu svesni činjenice da žandarmerija nije "njihova jedinica", već jedinica države Srbije i građana Srbije čiju bezbednost treba da štite.



"Građana koji se već više od 100 dana mirnim putem bore protiv režima koji je im je ukinuo pravo da drugačije misle i da to svoje mišljenje javno iznesu. Tvrdnja da je predsednik sindikata policije Veljko Mijailović pozivao građane da napadnu policiju je ordinarna laž. Niko nikada u 100 dana protesta nije rekao ništa slično. Sam gospodin Mijailović, koga lično ni ne poznajem, kao pripadnik MUP-a i kolega ljudi koji su bili i u zgradi RTS-a i na protestu ispred Predsedništva Srbije, u svojim izjavama je pozivao na uzdržanost i sprečavanje bilo kakvog nasilja sa obe strane", naveo je Đilas.



Đilas je napisao da bi Srbija koju zamišlja kao slobodnu zemlju bila "Srbija slobodnih građanki i građana, slobodnog naroda koji neće morati mesecima da se bori za dva minuta istine na javnom servisu, a da ga u toj borbi dočekaju pendreci elitne policijske jedinice".



"U njoj će i sama Žandarmerija biti oslobođena od pojedinaca koji sramote njenu sjajnu istoriju. Ne zato što to kažem ja ili bilo ko drugi, nego zato što je samo takva Srbija normalna zemlja koja ima budućnost", naveo je Đilas.