Danas umereno do potpuno oblačno

U većem delu Srbije danas se očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, s najnižim temperaturama od dva do osam stepeni, a najvišom od 10 do 16 C. U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko šest stpeni, najvisa oko 12 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak se na severu zemlje očekuje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima ujutro i pre podne oblačno, na istoku i jugoistoku ponegde s kišom. Po podne i uvece doći će do razvedravanja. Od...