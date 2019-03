Izraelska ministarka u kampanji koristi parfem "Fašizam" (VIDEO)

Izraelska ministarka pravde Ajelet Šaked pojavila se u video snimku u kojem provokativno reklamira parfem nazvan “Fašizam”, a sve u okviru kampanje za predstojeće izbore. Ministarka je članica ultradesničarske partije Nova desnica. U crno-belom spotu ona se miriše parfemom “Fašizam” dok šapuće svoje ključne političke poruke: “Reforma pravosuđa... ogranicavanje Vrhovnog suda", prenosi "Gardijan". A sample of #Fascism #Israel's right wing justice minister presents new perfume pic.twitter.com/Gkm5b3vVEr — Qudrat (@naturepanezai) 19. март 2019....