Jung: Talibanski obračun nada mnom, možda preuzmen neku funkciju

Direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung izjavila je da je "kamenovanje" kojem je bila izložena u svom rodnom Beogradu zbog učeća u politici, na nivou "talibanskog obračuna nad ženama u Avganistanu"."Moja porodica i ja smo prošli kroz pakao. Ni Festival nije pošteđen. Na žalost to je mentalitet jednog naroda i jednog vremena koje predugo traje. Od 1946, kada su 'oslobodioci' mom pradedi oduzeli svu imovinu pa naovamo", rekla je Jung za novi broj nedeljnika NIN.Jung, koja je bila na listi Srpske napredne stranke za beogradske izbore, rekla je da je u Festival igre uložila svu svoju energiju i ljubav i da se to vidi, jer je to postao najbolji projekat u oblasti umetničke igre u regionu.Medutim, kako je naglasila, festival joj nije ostavio mnogo prostora za porodicu, prijatelje, ni za politiku."Svesna sam da bih neke stvari umela da radim fantastično. Uostalom, ne postoji škola za producente koja će vam pokoniti talenat, intuiciju i energiju, kao što ne postoji ni škola koja će od nesposobnih i lenjih napraviti dobre igrače, pismene novinare ili vešte političare", rekla je Jung.Kako je navela, "ako nema strasti i inteligencije, sve je uzalud"."Ne odbacujem mogućnost da jednog dana preuzmem neku funkciju, i to uopšte ne mora da se dogodi u Srbiji", rekla je Jung.