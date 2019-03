Obradović: Nisam preuzeo protest, ovo je borba svih nas

Beta pre 1 sat

Lider Dveri i jedan od osnivača Saveza za Srbiju Boško Obradović izjavio je da je on samo jedan od pet miliona onih koji žele promenu lošeg sistema u Srbiji i da protest ne može niko preuzeti."Protest je autentičan bunt ljudi na ono što im se dešava u državi i te rasprave o preuzimanju protesta, kao i rasprave o govornicima samo mogu da nanesu štetu celoj priči", rekao je Obradović za današnje izdanje lista Danas, na pitanje da li je preuzeo protest.Obradović je rekao da je "tačno da promena nema bez Čačana, kao što ih nema ni bez Beograđana, Nišlija, Novosađana, Kragujevčana i ljudi iz cele Srbije", jer je "ovo zajednička borba svih nas".Prema njegovim rečima, predsednik države Aleksandar Vučić je posle događaja proteklog vikenda, prilično uzdrman."Posebno ga je zabolelo to što su ustali srednjoškolci i studenti. O nama može da laže šta hoće na svojim medijima, ali o ovim mladim ljudima ne može, i to ga boli", rekao je Obradović.Kako je naveo, zato oslobađanje uhapšenih mladih ljudi predstavlja pokušaj Vučića da izađe iz ove situacije, "jer je uvideo da je, kao svaki umišljeni diktator, preterao"."Ovaj narod trpi svašta, ali hapšenje dece i omladine je kap koja preliva čašu", napomenuo je Obradović.Komentarišući upozorenje Vučića da neće dozvoliti upad u privatnu televiziju Pink i da se ne smeju blokirati saobraćajnice, Obradović je naveo da se ne sme odustati od odlaska pred Pink."Ova njegova odbrana Pinka je samo još jedan pokazatelj da sam bio u pravu kada sam rekao da je Pink srce ovog režima i da će Vučić pre dati Kosovo nego Pink. I još jedan pokazatelj da ne smemo odustati od odlaska pred ovu televiziju", rekao je Obradović.