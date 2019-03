U Srbiji sutra pretežno sunčano, do 19 stepni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru po kotlinama južne i jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura od minus dva do četiri, najviša dnevna od 15 do 19. U Beogradu pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura od nula do četiri, najviša dnevna oko 17. U Srbiji za vikend i u ponedeljak pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine - od...