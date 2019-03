Simić: Srbi neće dozvoliti ugrožavanje Univerziteta

Potpredsednik Srpske liste izjavio je povodom namera Prištine da srpski Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici integriše u kosovski sistem da je to još jedan u nizu pritisaka vlasti u Prištini na Srbe na KiM BEOGRAD - Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je povodom namera Prištine da zakonom o visokom obrazovanju srpski Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici integriše u kosovski sistem da je to još jedan u nizu pritisaka vlasti u Prištini na Srbe na KiM. On je istakao i da sa pravne tačke gledišta bez glasova srpskih poslanika u parlamentu taj...