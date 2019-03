Danas pretežno sunčano, do 15 stepeni

U Srbiji će danas na severu i zapadu biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima posle oblačnog, po kotlinama maglovitog jutra, tokom prepodneva postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 0 do 5, a najviša dnevna od 12 do 15 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 4, najviša dnevna oko 14 stepeni. Prema izgledima za narednih sedam dana, do 28. marta, biće pretežno sunčano i toplo,...