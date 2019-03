Uhapšen zbog heroina, zaplenjena droga

Beogradska policija uhapsila je I.N. (21) pošto je kod njega pronašla 75 paketića sa oko 50 grama heroina, dok su pretresom stana u kojem on neprijavljeno boravi našla oko 50 grama heroina, jednu elektronsku vagicu i manju količinu marihuane, saopšteno je danas. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osumnjičeni se tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, a zaplenjena je droga čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 250.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz...