U petak sunčano i toplije, do 19 stepeni

U Srbiji će u petak ujutru po kotlinama južne i jugozapadne Srbije biti kratkotrajna magla, a tokom dana u svim predelima biće pretežno sunčano i toplije U Srbiji će u petak ujutru po kotlinama južne i jugozapadne Srbije biti kratkotrajna magla, a tokom dana u svim predelima biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura biće od -2 do 4, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna oko 17 stepeni....